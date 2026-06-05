به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این مراسم عصر امروز در گلزار شهدای ۱۵ خرداد با حضور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران، معاون فرماندار تهران و جمعی از مسئولان محلی و اقشار مردم برگزار شد.

این مراسم با سخنرانی حجت‌الاسلام محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران، علی خزایی، نایب رئیس مجمع نمایندگان استان تهران و جمعی از مسئولان شهری و‌منطقه ۱۵، اجرای سرود و تکبیر و... برگزار شد..

مراسم گلباران مزار شهدای ۱۵ خرداد نیز در پایان مراسم در ابتدای جاده خاوران (گلزار شهدای ۱۵ خرداد) در تهران برگزار شد و اجتماع میدانی مردم منطقه نیز همزمان با اقامه نماز مغرب و عشا در گلزار شهدای پانزدهم خرداد برگزار خواهد شد.