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شصت و سومین سالگرد قیام خونین ۱۵ خرداد در استان تهران با حضور جمعی از اقشار مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این مراسم عصر امروز در گلزار شهدای ۱۵ خرداد با حضور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران، معاون فرماندار تهران و جمعی از مسئولان محلی و اقشار مردم برگزار شد.
این مراسم با سخنرانی حجتالاسلام محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران، علی خزایی، نایب رئیس مجمع نمایندگان استان تهران و جمعی از مسئولان شهری ومنطقه ۱۵، اجرای سرود و تکبیر و... برگزار شد..
مراسم گلباران مزار شهدای ۱۵ خرداد نیز در پایان مراسم در ابتدای جاده خاوران (گلزار شهدای ۱۵ خرداد) در تهران برگزار شد و اجتماع میدانی مردم منطقه نیز همزمان با اقامه نماز مغرب و عشا در گلزار شهدای پانزدهم خرداد برگزار خواهد شد.