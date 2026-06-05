به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ بیستم ذی الحجه سالروز ولادت هفتمین اختر امامت و قافله سالار کاروان صبر و شکیبایی، امام موسی کاظم علیه السلام است، امامی که به دلیل کثرت زهد و عبادتش معروف به العبد الصالح بود و به جهت علم و فرو خوردن خشم و صبر بر مشقات و آلام زمانه مشهور به کاظم شد.

امام موسی کاظم علیه السلام هفتمین امام شیعیان و پسر بزرگوار امام صادق علیه السلام هستند و ۳۵ سال رهبری و ولایت شیعیان را بر عهده داشت.