به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد صالح علیایی دهیار روستای قینرجه تکاب گفت: ساعاتی پیش حادثه مرگ مردی که برای تفریح و بازدید به آبشار قینرجه رفته بود، در آبهای بالا دست آبشار این روستا گزارش شد که بلافاصله برای بررسی ووضوع درمحل حضور یافتیم.

علیایی افزود: پس از بررسی دوربین های مدار بسته محدوده آبشار اثری از حضور و سقوط فرد حادثه دیده در محدوده خود آبشار دیده نشد.

علیایی افزود: پس از اطلاع و اعلام حادثه به اورژانس تکاب نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند که بعد از تلاش فراوان پیکر فرد مذکور از آبهای پایین دست آبشار کشف وخارج شد.

دهیار قینرجه گفت: بدلیل اینکه فرد مذکور در حد فاصل بین روستا و آبشار و دور از محدوده پایش دوربینهای نظارتی در آب غرق شده و جریان آب پیکر او را به پایین دست آبشار هدایت کرده بود، جسد وی برای طی مراحل قانونی ومعاینات پزشکی، با آمبولانس به سردخانه بیمارستان تکاب منتقل شد.

وی گفت: علت مرگ و یا غرق شدگی او در دست بررسی است و پس از بررسی ابعاد و علل حادثه متعاقبا از سوی مراجع ذی صلاح اعلام خواهد شد.