\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0633\u0639\u0648\u062f \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633\u200c\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u0633\u0627\u0628 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u06cc \u062e\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0646\u0648\u0634\u062a: \u0633\u0631\u0648 \u0645\u06cc\u200c\u0645\u0627\u0646\u062f \u0648\u0644\u06cc \u0637\u0648\u0641\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0633\u062f.\n\n\u00a0