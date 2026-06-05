به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، نیروگاه خورشیدی ۴۰ مگاواتی شرکت احیاء استیل فولاد بافت با سرمایه‌گذاری ۱۶ میلیون یورو، در زمینی به وسعت ۶۰ هکتار ساخته خواهد شد و زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۰ نفر را فراهم می‌کند.

همچنین توسعه پست برق ۱۳۲ کیلوولت نیز همزمان با اجرای این طرح در دستور کار قرار گرفته است.

یاسر سلیمانی نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:حمایت مؤثر از بخش خصوصی توانمند و پرهیز از نگاه سیاسی به حوزه اقتصاد، از الزامات تحقق توسعه اقتصادی پایدار است.

وی همچنین بر واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی کارآمد تأکید کرد.