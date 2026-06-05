دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر کیش از برگزاری کارگاه آموزشی مهارت فرزند پروری مثبت نوجوانان، با همکاری یونیسف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سید مرتضی اولادعلی، گفت: کارگاه برای ساكنان رایگان برگزار مي شود.

او افزود: پس از اعلام فراخوان و نام نويسي علاقمندان دو گروه از والدین دارای فرزند ۱۲ تا ۱۸ سال تشكيل شد و متقاضيان زير نظر كارشناس دوره آموزشي خانم ملوک ترک نژاد در حال گذراندن دوره آموزشي هستند.

اولادعلي خاطرنشان كرد: كارگاه آموزشي در ۸ جلسه برگزار مي شود و در پایان به تمامی شرکت کنندگان گواهی حضور در دوره ارائه می‌شود.