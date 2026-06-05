گرامیداشت قیام ۱۵ خرداد و گلباران قبور شهدای این قیام
مراسم گرامیداشت قیام ۱۵ خرداد و گلباران قبور شهدای این قیام در گلزار شهدای پانزده خرداد برگزار شد.
گرامیداشت قیام ۱۵ خرداد و گلباران قبور شهدای این قیام گرامیداشت قیام ۱۵ خرداد و گلباران قبور شهدای این قیام گرامیداشت قیام ۱۵ خرداد و گلباران قبور شهدای این قیام گرامیداشت قیام ۱۵ خرداد و گلباران قبور شهدای این قیام گرامیداشت قیام ۱۵ خرداد و گلباران قبور شهدای این قیام
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ .مراسم گرامیداشت قیام ۱۵ خرداد و گلباران قبور شهدای این قیام در گلزار شهدای پانزده خرداد برگزار شد.