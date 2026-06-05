گرامیداشت قیام ۱۵ خرداد و گلباران قبور شهدای این قیام گرامیداشت قیام ۱۵ خرداد و گلباران قبور شهدای این قیام گرامیداشت قیام ۱۵ خرداد و گلباران قبور شهدای این قیام گرامیداشت قیام ۱۵ خرداد و گلباران قبور شهدای این قیام گرامیداشت قیام ۱۵ خرداد و گلباران قبور شهدای این قیام