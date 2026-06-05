



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، به گفته غلامرضا غلامی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با بررسی های انجام شده زلزله ۴/۸ ریشتری در مرز شهرستان های کازرون و فراشبند تا این لحظه خسارتی به همراه نداشته است.

روح الله مزارعی ، فرماندار شهرستان فراشبند هم گفت : تاکنون از روستاهای شهرستان ، خبری مبنی بر اعلام خسارت دریافت نکرده ایم .

این زمین لرزه ساعت ۱۹:۰۸ دقیقه در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ داد و ۲۵ کیلومتری بالاده و ۲۸ کیلومتری فراشبند فارس را لرزاند.