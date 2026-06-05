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ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هرگونه دیدار با همتای اوکراینی خود را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وی گفت: نمیدانم که چرا اوکراین نمیخواهد ببیند که دولت ترامپ ضامن مذاکرات صلح باشد.
پوتین در پاسخ به سئوالی که آیا حاضر به دیدار با زلنسکی است؟، افزود: زلنسکی خواستار دیدار شده، ولی من دلیلی برای آن نمیبینم، در حالی که ما به توافق صلح دائمی نیاز داریم.
وی در اظهارنظری عجیب گفت: اگر ترامپ در آن زمان در قدرت بود، جنگ اوکراین رخ نمیداد، دولت وقت آمریکا در آن زمان به حرفهای ما گوش نمیکرد.