به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وی گفت: نمی‌دانم که چرا اوکراین نمی‌خواهد ببیند که دولت ترامپ ضامن مذاکرات صلح باشد.

پوتین در پاسخ به سئوالی که آیا حاضر به دیدار با زلنسکی است؟، افزود: زلنسکی خواستار دیدار شده، ولی من دلیلی برای آن نمی‌بینم، در حالی که ما به توافق صلح دائمی نیاز داریم.

وی در اظهارنظری عجیب گفت: اگر ترامپ در آن زمان در قدرت بود، جنگ اوکراین رخ نمی‌داد، دولت وقت آمریکا در آن زمان به حرف‌های ما گوش نمی‌کرد.