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وزیر دفاع پیشین آمریکا هشدار داد که جنگ علیه ایران در حال تبدیل شدن به جنگی مانند ویتنام برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ لئون پانهتا در مصاحبه با شبکه سی. ان. ان گفت: جنگ کنونی با ایران به شدت در حال تبدیل شدن به جنگی مانند ویتنام برای ترامپ است. در ویتنام مذاکره کردیم، اما در نهایت، ویتنام شمالی کنترل کامل را به دست گرفت.
وی ادامه داد: مهم نیست چه توافقی با نظام سرسخت ایران انجام دهیم، آنها کنترل تنگه هرمز را در دست خواهند داشت و هر کاری میتوانند برای ادامه غنیسازی انجام میدهند.
این مقام پیشین آمریکا تاکید کرد: رئیسجمهور آمریکا بر اساس اطمینانهایی که اسرائیل داده بود میپنداشت به محض کشته شدن (ترور) رهبران ایران، طی چند روز نظام این کشور سقوط میکند. این یک محاسبه غلط فاجعهبار بود.
پانهتا تصریح کرد: نظام سرسخت ایران همچنان در قدرت است و تا زمانی که در قدرت باشد، هر توافقی که امضا کنیم موقتی خواهد بود.