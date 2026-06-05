رایزن فرهنگی ایران در جاکارتا گفت: نام‌گذاری نوزادان تازه متولد شده به نام رهبر شهید انقلاب، امروز به سنتی حسنه نزد مردم اندونزی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، روز یکشنبه ۳۱ مه، برابر با دهم خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۰۵:۴۵ به وقت محلی، خانواده‌ای از سلاله سادات در اندونزی به گواهی بیمارستان «عالیه» واقع در جاکارتای شرقی، صاحب نوزادی با وزن ۳۳۹۰ گرم و طول ۴۸ سانتی‌متر شدند.

چهار روز بعد، در شب عید سعید غدیر خانواده «عیدروس العطاس» از بین اسامی مختلف، در نهایت با پیشنهاد بانو «سعدیه»، مادربزرگ نوزاد برای ثبت اسم مولود خود به نام «علی خامنه‌ای» اقدام کردند.

یحیی جهانگیری، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جاکارتا با قدردانی از این خانواده، چنین اقدامی را از پیوند‌های عمیق فرهنگی دو ملت ایران و اندونزی برشمرد و گفت: فرزند دیگری در اندونزی با نام «سید علی خامنه‌ای» نام‌گذاری شد؛ اقدامی که در ادامه موج استقبال از نام رهبر شهید صورت گرفته و نشانه‌ای آشکار از گسترش علاقه و توجه بخشی از جامعه جنوب‌شرق آسیا به شخصیت‌های تأثیرگذار جهان اسلام است.

وی ادامه داد: انتخاب نام قائدشهید برای نوزادان اندونزیایی، ضمن اثبات همسویی قشر قابل‌توجهی از هم‌کیشان دینی ما در نقاطی دور از جغرافیای ایران، به‌نوعی بر نقش خانواده‌های مسلمان در انتقال ارزش‌های انقلابی و همچنین الگو‌های الهام‌بخش برای نسل‌های آینده حکایت دارد.

رایزن فرهنگ کشورمان، اظهار کرد: پیش از این هم در فاصله‌ای کوتاه از شهادت امام امت، یک زوج اندونزیایی نام نوزاد تازه متولد شده خود را در بخش تیبون، واقع در شهر کامپار «علی خامنه‌ای» گذاشته بودند؛ اقدامی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های اندونزی و برخی کشور‌های منطقه داشت. یک رویداد فرهنگی که به الگویی برای معرفی و احیای نام آیت‌الله خامنه‌ای (ره) در اتمسفر این کشور ۲۸۰ میلیون نفری تبدیل شده است.