پخش زنده
امروز: -
شهردار گلستان گفت: انتخاب شهر گلستان به عنوان شهر دوستدار کودک کشور، نتیجه برنامهریزی هدفمند و اجرای طرح های گسترده عمرانی، فرهنگی، آموزشی، گردشگری، تفریحی و ورزشی در دوره ششم مدیریت شهری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد میرزمانی شهردار گلستان اظهار کرد: عنوان شهر دوستدار کودک کشور، از سوی وزارت راه و شهرسازی و بر اساس ارزیابی شاخصهای مرتبط با توسعه فضاهای عمومی، ارتقای کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان، گسترش زیرساختهای فرهنگی و ورزشی و تحقق رویکردهای شهر انسانمحور به شهر گلستان در شهرستان بهارستان اعطا شده است.
وی گفت: مدیریت شهری در سالهای اخیر با رویکرد توسعه متوازن و آیندهنگر، ایجاد محیطی ایمن، پویا و بانشاط برای کودکان، نوجوانان و خانوادهها را در اولویت برنامههای خود قرار داده و کسب این عنوان ملی، حاصل تلاش جمعی مجموعه مدیریت شهری در تحقق این هدف ارزشمند است.
میرزمانی افزود: احداث و بهرهبرداری از مجموعه فرهنگی و آموزشی بوستان ترافیک در محله سبزدشت، مجموعه فرهنگی ورزشی شهید باکری، بوستان آیینی مذهبی ولایت، بوستان تفریحی و گردشگری مدرس، پنج سرای محله، بوستانهای حاشیه رودخانه شادچای، بوستان ماجراجویی الهیه و زمین اسکیت ویژه کودک و نوجوان از جمله پروژههایی است که نقش مهمی در ارتقای سرانههای فرهنگی، اجتماعی و تفریحی شهر ایفا کردهاند.
شهردار گلستان همچنین با اشاره به توسعه زیرساختهای ورزشی در سطح شهر تصریح کرد: احداث ۱۴ زمین چمن مصنوعی، راهاندازی نخستین زمین گلف و وودبال، ایجاد خانه بسکتبال و بهرهبرداری از مجموعههای ورزشی و استخر تخصصی بانوان، بخشی از اقدامات مدیریت شهری برای ارتقای سلامت، نشاط اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان بوده است.
میرزمانی در پایان ضمن قدردانی از همراهی اعضای شورای اسلامی شهر، شورای تأمین، مدیران شهری و مشارکت مؤثر شهروندان تأکید کرد: کسب عنوان «گلستان، شهر دوستدار کودک» نقطه آغاز مسئولیتی بزرگتر برای توسعه فضاهای کودکمحور و خانوادهمحور در شهر گلستان است و مدیریت شهری با جدیت بیشتری مسیر تحقق شهری پایدار، ایمن و انسانمحور را دنبال خواهد کرد.