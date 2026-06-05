



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مسعود زارعی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز از احیای بیش از هزار هکتار فضای سبز و درختکاری زیتون در سایت دفن پسماند برمشور خبر داد و تأمین آب مورد نیاز این مجموعه از طریق انتقال پساب تصفیه‌شده را اقدامی مؤثر در کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی عنوان کرد.

زارعی با اشاره به نقش درختکاری‌های گسترده در اطراف این سایت اظهار داشت: حفاظت از بیش از هزار هکتار درخت زیتون در این محدوده نقش مهمی در کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از دفن پسماند دارد و تأمین آب مورد نیاز این فضای سبز برای حفظ این سرمایه زیست‌محیطی ضروری است.

وی در ادامه با اشاره به زیرساخت‌های ایجاد شده برای تأمین آب فضای سبز سایت برمشور افزود: انعقاد توافقنامه با شرکت آبفا برای خرید پساب تصفیه‌شده، احداث ایستگاه بزرگ پمپاژ متشکل از ۱۲ پمپ فشار قوی، اجرای خط انتقال پساب به طول حدود ۱۷ کیلومتر، ساخت دو مخزن با ظرفیت مجموع ۶ هزار مترمکعب و انتقال پساب تا مخازن سایت برمشور از جمله اقداماتی است که در مسیر اجرای این پروژه انجام شده است.

وی همچنین بر لزوم بهینه‌سازی توزیع پساب در فضای سبز سایت برمشور تأکید کرد و افزود: طراحی و اجرای شبکه توزیع پساب از استخر‌های ذخیره به فضای سبز، آخرین مرحله تکمیل این پروژه است که با استفاده از مشاور تخصصی در حال انجام بوده و با بهره‌برداری از آن، راندمان آبیاری افزایش خواهد یافت.