مردم قم در ادامه تجمع‌های شبانه خود، برای بیش از سه ماه متوالی با حضور در خیابان‌ها و میدان‌های شهر، حمایت خود را از ایران، انقلاب اسلامی و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، قم بار دیگر صحنه حضور پرشور مردمی شد که بیش از ۹۰ شب است در خیابان‌ها و میدان‌های شهر گرد هم می‌آیند و با سر دادن شعار‌های حماسی، حمایت خود را از ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام می‌کنند.

در این تجمع‌ها، اقشار مختلف مردم از کسبه و بازاریان گرفته تا کارگران، دانشجویان، طلاب و خانواده‌ها حضور دارند و با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، بر پایبندی خود به ارزش‌های ملی و دینی تأکید می‌کنند.

حاضران در این اجتماعات شبانه، با شعار‌های وحدت‌آفرین و میهن‌دوستانه، بر حفظ اقتدار و سربلندی ایران اسلامی تأکید کرده و حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی به نمایش می‌گذارند.

در حاشیه یکی از این تجمع‌ها، ۱۴ نفر از طلاب مدرسه علمیه شهید صدوقی قم نیز طی مراسمی معمم شدند و لباس روحانیت بر تن کردند؛ مراسمی که با استقبال و همراهی مردم حاضر در اجتماع همراه بود.

شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها، انگیزه حضور مستمر خود را دفاع از ایران، آرمان‌های انقلاب اسلامی و حفظ وحدت ملی عنوان می‌کنند؛ حضوری که به گفته آنان جلوه‌ای از غیرت، مسئولیت‌پذیری و میهن‌دوستی مردم قم است.