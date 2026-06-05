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مردم قم در ادامه تجمعهای شبانه خود، برای بیش از سه ماه متوالی با حضور در خیابانها و میدانهای شهر، حمایت خود را از ایران، انقلاب اسلامی و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، قم بار دیگر صحنه حضور پرشور مردمی شد که بیش از ۹۰ شب است در خیابانها و میدانهای شهر گرد هم میآیند و با سر دادن شعارهای حماسی، حمایت خود را از ایران و آرمانهای انقلاب اسلامی اعلام میکنند.
در این تجمعها، اقشار مختلف مردم از کسبه و بازاریان گرفته تا کارگران، دانشجویان، طلاب و خانوادهها حضور دارند و با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، بر پایبندی خود به ارزشهای ملی و دینی تأکید میکنند.
حاضران در این اجتماعات شبانه، با شعارهای وحدتآفرین و میهندوستانه، بر حفظ اقتدار و سربلندی ایران اسلامی تأکید کرده و حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی به نمایش میگذارند.
در حاشیه یکی از این تجمعها، ۱۴ نفر از طلاب مدرسه علمیه شهید صدوقی قم نیز طی مراسمی معمم شدند و لباس روحانیت بر تن کردند؛ مراسمی که با استقبال و همراهی مردم حاضر در اجتماع همراه بود.