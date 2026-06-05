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تصادف زنجیرهای در جاده بابامیدان_گچساران دو جانباخته و دو مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان رستم گفت: گزارشی مبنیبر تصادف پژو پارس، سمند و بنز تک باری در کیلومتر ۱۰ جاده بابامیدان_گچساران به هلالاحمر اعلام شد.
محسن امیری افزود: بلافاصله دو تیم از نجاتگران هلالاحمر با خودرو آمبولانس و نجات به محل حادثه اعزام شدند که پس از ارزیابی صحنه حادثه و رهاسازی، اقداماتپیشبیمارستانی لازم برای مصدومان انجام شد.
او ادامه داد: این تصادف دو جانباخته و دو مصدوم به همراه داشت که نجاتگران مصدومان را با آمبولانس هلالاحمر و اورژانس به بیمارستان ولیعصر ممسنی انتقال و جانباختگان را نیز به نیروی انتظامی تحویل دادند.