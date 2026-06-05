به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه دیدار‌ها به این شرح است:

(جام ۴ جانبه مالدیو)

نتایج چهارشنبه ۱۳ خرداد:

فیلیپین ۵ - ۱ گوآم

جبل الطارق ۴ - ۰ جزایر ویرجین انگلیس در جبل الطارق

آلبانی ۰ - ۱ فلسطین اشغالی

کنگوی دموکراتیک ۰ - ۰ دانمارک در لیژ بلژیک

لوکزامبورگ ۰ - ۱ ایتالیا (گل: فرانچسکو اسپوزیتو در دقیقه ۴۹)

هلند ۰ - ۱ الجزایر

لهستان ۲ - ۲ نیجریه

نتایج پنجشنبه ۱۴ خرداد:

پاناما ۴ - ۲ دومینیکن

کره جنوبی ۱ - ۰ السالوادور (گل: لی دونگ گیونگ در دقیقه ۵۷) در یوتا آمریکا



کامبوج ۴ - ۰ بوتان

آندورا ۲ - ۰ لیختن اشتاین

افغانستان ۰ - ۰ امید بنگلادش (جام ۴ جانبه مالدیو)

مالدیو ۰ - ۳ پاکستان (جام ۴ جانبه مالدیو)

لسوتو ۱ - ۱ کنیا

ایران ۲ - ۰ مالی (گل‌ها: سعید عزت اللهی در دقیقه ۱۲ و رامین رضائیان ۵۵)

تیم‌های ایران و مالی تاکنون ۲ بار با هم رو‌به‌رو شده‌اند که سهم هر تیم یک برد بوده است. در این دیدار‌ها ایران ۳ و مالی ۲ بار گلزنی کرده‌اند.

سوئد ۲ - ۲ یونان

اسلوونی ۱ - ۱ قبرس

ایرلندشمالی ۱ - ۰ گینه در کادیس اسپانیا

فرانسه ۱ - ۲ ساحل عاج

رایان شرقی (چرکی) در دقیقه ۴۵ تیم فرانسه را پیش انداخت، اما تیم ساحل عاج با گولادو در دقیقه ۵۳ و آماد دیالو ۸۴ برنده شد.

اسپانیا ۱ - ۱ عراق



فران تورس در دقیقه ۱۶ تیم اسپانیا را پیش انداخت، اما تیم عراق در دقیقه ۲۷ با گل میرخاس دوسکی بازی را به تساوی کشاند.

چک ۳ - ۱ گواتمالا در هریسون آمریکا

مکزیک ۵ - ۱ صربستان

برنامه - جمعه ۱۵ خرداد:

سنگاپور - چین در سنگاپور

هنگ کنگ - مغولستان در هنگ کنگ

تایلند - کویت در پاتوم تانی

اندونزی - عمان در جاکارتا

تاجیکستان - هند در هیسور

بلاروس - سوریه در مینسک

گرجستان - بحرین در تفلیس

اسلواکی - مونته نگرو در کوشیچ

مولداوی - بلغارستان در کیشی نف

روسیه - بورکینافاسو در وولگاگراد

سن مارینو - بنگلادش در سراواله

مجارستان - فنلاند در بوداپست

جمهوری آذربایجان - مالت در شومباتلی مجارستان

بنین - نیجر در برگن نروژ

آفریقای مرکزی - توگو در طنجه مغرب

آنگولا - موریتانی در دارالبیضا مغرب

شنبه ۱۶ خرداد:

پاراگوئه - نیکاراگوئه در آسونسیون

پورتوریکو - عربستان در آستین آمریکا

کانادا - ایرلند در مونترال

هائیتی - پرو در میامی آمریکا