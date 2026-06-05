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دیدارهای دوستانه تیمهای ملی فوتبال جهان در راه آماده سازی جام جهانی ۲۰۲۶ پیگیری می شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه دیدارها به این شرح است:
(جام ۴ جانبه مالدیو)
نتایج چهارشنبه ۱۳ خرداد:
فیلیپین ۵ - ۱ گوآم
جبل الطارق ۴ - ۰ جزایر ویرجین انگلیس در جبل الطارق
آلبانی ۰ - ۱ فلسطین اشغالی
کنگوی دموکراتیک ۰ - ۰ دانمارک در لیژ بلژیک
لوکزامبورگ ۰ - ۱ ایتالیا (گل: فرانچسکو اسپوزیتو در دقیقه ۴۹)
هلند ۰ - ۱ الجزایر
لهستان ۲ - ۲ نیجریه
نتایج پنجشنبه ۱۴ خرداد:
پاناما ۴ - ۲ دومینیکن
کره جنوبی ۱ - ۰ السالوادور (گل: لی دونگ گیونگ در دقیقه ۵۷) در یوتا آمریکا
کامبوج ۴ - ۰ بوتان
آندورا ۲ - ۰ لیختن اشتاین
افغانستان ۰ - ۰ امید بنگلادش (جام ۴ جانبه مالدیو)
مالدیو ۰ - ۳ پاکستان (جام ۴ جانبه مالدیو)
لسوتو ۱ - ۱ کنیا
ایران ۲ - ۰ مالی (گلها: سعید عزت اللهی در دقیقه ۱۲ و رامین رضائیان ۵۵)
تیمهای ایران و مالی تاکنون ۲ بار با هم روبهرو شدهاند که سهم هر تیم یک برد بوده است. در این دیدارها ایران ۳ و مالی ۲ بار گلزنی کردهاند.
سوئد ۲ - ۲ یونان
اسلوونی ۱ - ۱ قبرس
ایرلندشمالی ۱ - ۰ گینه در کادیس اسپانیا
فرانسه ۱ - ۲ ساحل عاج
رایان شرقی (چرکی) در دقیقه ۴۵ تیم فرانسه را پیش انداخت، اما تیم ساحل عاج با گولادو در دقیقه ۵۳ و آماد دیالو ۸۴ برنده شد.
اسپانیا ۱ - ۱ عراق
فران تورس در دقیقه ۱۶ تیم اسپانیا را پیش انداخت، اما تیم عراق در دقیقه ۲۷ با گل میرخاس دوسکی بازی را به تساوی کشاند.
چک ۳ - ۱ گواتمالا در هریسون آمریکا
مکزیک ۵ - ۱ صربستان
برنامه - جمعه ۱۵ خرداد:
سنگاپور - چین در سنگاپور
هنگ کنگ - مغولستان در هنگ کنگ
تایلند - کویت در پاتوم تانی
اندونزی - عمان در جاکارتا
تاجیکستان - هند در هیسور
بلاروس - سوریه در مینسک
گرجستان - بحرین در تفلیس
اسلواکی - مونته نگرو در کوشیچ
مولداوی - بلغارستان در کیشی نف
روسیه - بورکینافاسو در وولگاگراد
سن مارینو - بنگلادش در سراواله
مجارستان - فنلاند در بوداپست
جمهوری آذربایجان - مالت در شومباتلی مجارستان
بنین - نیجر در برگن نروژ
آفریقای مرکزی - توگو در طنجه مغرب
آنگولا - موریتانی در دارالبیضا مغرب
شنبه ۱۶ خرداد:
پاراگوئه - نیکاراگوئه در آسونسیون
پورتوریکو - عربستان در آستین آمریکا
کانادا - ایرلند در مونترال
هائیتی - پرو در میامی آمریکا