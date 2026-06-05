باید همه ما تلاش کنیم تا مکتب امام خمینی (ره) و امام شهیدمان در کشور تحقق پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان در خطبه‌های نماز جمعه با بیان اینکه در جریان مسائل نظام و انقلاب همه گوش به فرمان مقام معظم رهبری باشیم گفت: باید همه تلاش کنیم تا مکتب امام راحل (ره) و امام شهیدمان تحقق پیدا کند.

آیت الله مصطفی محامی افزود: فضای عمومی جامعه باید مطالبه گر بیانات مقام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای باشد.

وی اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی با رهبری مقتدرانه رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) و امام شهیدمان الان به درختی تنومند تبدیل شده که در برابر طوفان‌های سهمگین محکم و مقتدرانه ایستاده‌اند.

امام جمعه زاهدان گفت: امام شهیدمان با نظام سازی و جامعه پردازی کشور را به اوج اقتدار رساند و امروز با رهبری آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مردم همچنان پای کارند و کشور همچنان استوار است.

آیت الله محامی ۱۵ خرداد را روز ظهور ایمان و بصیرت مردمی دانست که زمینه ساز پیروزی انقلاب اسلامی شد وتصریح کرد: بذر انقلاب در ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ کاشته شد و شهدای آن روز شهدای آغازین انقلاب هستند.

وی با تأکید بر اینکه غدیر تنها یک حادثه تاریخی نیست، افزود: غدیر روز روشن شدن راه هدایت، روز پیوند امت با امام، روز شادی مؤمنان، روز آشتی دل‌ها و روز تجدید عهد با ولایت امیرالمؤمنین (ع) است.

خطیب جمعه زاهدان با اشاره به سالروز مباهله پیامبر اکرم (ص)، این واقعه را سندی روشن بر حقانیت اسلام و عظمت جایگاه اهل بیت (ع) دانست و اظهار کرد: مباهله به ما می‌آموزد که حقانیت با منطق و استدلال آغاز میشود و در صورت لجاجت دشمن، خداوند حق را آشکار می‌سازد.

همچنین این واقعه به تمام تاریخ اعلام کرد که اهل بیت (ع) کشتی نجات و مفسران حقیقی قرآن هستند.