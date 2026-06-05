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نماینده کمیساریای عالی پناهندگان، ایران را کشوری پیشرو و بخشنده در حمایت از پناهندگان توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در دیدار با مدیرکل اداره اتباع استان فارس از خدمات ایران به پناهندگان قدردانی کرد و ایران را کشوری «خاص و بخشنده» در این زمینه دانست.
وی همچنین با ابراز تأسف از خسارات و تلفات ناشی از جنگ در استان فارس، تأکید کرد: غیرنظامیان و زیرساختهای شهری نباید هدف حملات قرار گیرند.
به گفته یومیکو تاکاشیما، کمیساریای عالی پناهندگان با بحران مالی جدی روبهرو است و بودجه این نهاد در ایران طی سالهای اخیر حدود شصت درصد کاهش یافته است. این در حالی است که هزینههای بیمه درمانی پناهندگان و تکمیل پروژههای آموزشی افزایش یافته و نیاز مالی این سازمان بیش از گذشته شده است.
تاکاشیما اعلام کرد: دو اولویت اصلی کمیساریا در شرایط فعلی، اولویتبندی نیازهای ضروری پناهندگان و جذب کشورهای اهداکننده جدید برای تأمین منابع مالی است.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد: سفر مقامهای بینالمللی و اهداکنندگان به ایران بتواند توجه بیشتری را به خدمات ارائهشده از سوی ایران جلب کند. یکی از مهمترین محورهای سخنان او، موضوع توانمندسازی اقتصادی پناهندگان بود.
تاکاشیما گفت: باید زمینههای حقوقی و قانونی برای حضور پناهندگان در اقتصاد ایران فراهم شود و برخی از مهاجران و پناهندگان متمول میتوانند با سرمایهگذاری، فعالیت اقتصادی و پرداخت مالیات، نقش مؤثرتری در اقتصاد کشور داشته باشند.
نماینده سازمان ملل همچنین تأکید کرد که هدف بلندمدت، بهرهمندی پناهندگان از فرصتهای اقتصادی و مشارکت فعال در جامعه میزبان است؛ اما تحقق این هدف نیازمند برنامهریزی، هماهنگی نهادی و اصلاح برخی سازوکارهای موجود خواهد بود.
تاکاشیما ایران را از نظر مهماننوازی و حمایت از اتباع خارجی نمونهای کمنظیر توصیف کرد و گفت: ایران با وجود اقدامات گسترده در حمایت از پناهندگان، کمتر درباره دستاوردهای خود اطلاعرسانی میکند.
مجید احمدی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس نیز ضمن تشکر از حضور وی در فارس و بازدید مهمانشهر سروستان، جهرم و همکاری کمیساریای عالی سازمان ملل در تعامل با اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس تقدیر و تشکر کرد.