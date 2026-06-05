پخش زنده
امروز: -
امام جمعه شهرستان پردیس با اشاره به چالش ناترازی برق در کشور تأکید کرد: حل این مسئله تنها با توسعه نیروگاهها ممکن نیست و مدیریت صحیح مصرف، اصلاح الگوی استفاده از انرژی و مشارکت همه بخشهای جامعه، مهمترین راهکار عبور از این بحران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین سید حسین حسینی، در خطبههای نماز جمعه این هفته پردیس با اشاره به موضوع ناترازی برق در کشور گفت: ریشه اصلی این چالش تنها در کمبود تولید برق خلاصه نمیشود، بلکه بخش مهمی از آن به نحوه مصرف و میزان اتلاف انرژی بازمیگردد.
وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته، توسعه زیرساختهای تولید انرژی همزمان با اجرای برنامههای بهینهسازی مصرف دنبال میشود، افزود: کاهش هدررفت انرژی و اصلاح الگوی مصرف میتواند با هزینهای بسیار کمتر و در زمانی کوتاهتر، بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند.
امام جمعه پردیس، صرفهجویی را به معنای محرومیت و کاهش رفاه ندانست و تصریح کرد: مدیریت مصرف به معنای استفاده صحیح و جلوگیری از اتلاف انرژی است. بسیاری از مشکلات موجود با اصلاح برخی عادتهای روزمره و افزایش حساسیت عمومی نسبت به مصرف انرژی قابل مدیریت خواهد بود.
حجتالاسلام حسینی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف در ساعات اوج بار گفت: بخش قابل توجهی از فشار وارد شده به شبکه برق کشور در ساعات خاصی از شبانهروز رخ میدهد و جابهجایی برخی مصارف پرمصرف به ساعات کمباری میتواند نقش مؤثری در کاهش ناترازی و جلوگیری از خاموشیها داشته باشد.
وی همچنین بر ضرورت رعایت عدالت در بهرهمندی از یارانههای انرژی تأکید کرد و افزود: نباید بخش عمده یارانههای پنهان انرژی در اختیار مشترکان پرمصرف قرار گیرد، در حالی که پیامدهای ناترازی متوجه عموم مردم و بخش تولید باشد.
امام جمعه پردیس در پایان خاطرنشان کرد: اگر همکاری و عزم ملی میان مردم، دولت، صنایع و سایر بخشها شکل بگیرد، ظرفیت حاصل از بهینهسازی مصرف میتواند معادل بهرهبرداری از چندین نیروگاه جدید باشد؛ ظرفیتی که بدون هزینههای سنگین و در کوتاهترین زمان ممکن در دسترس خواهد بود.