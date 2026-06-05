



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، ۱۴ زوج جوان با همت ستاد عید غدیر کوار، دفتر امام جمعه و بنیاد شهید و امور ایثارگران این شهرستان زندگی مشترک خود را آغاز کردند.

این مراسم با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان و حمایت از جوانان در آستانه عید بزرگ ولایت و در تجمع شبانه مردم کوار برگزار شد.

برگزاری این مراسم با توجه ویژه به جایگاه خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، جلوه‌ای از پاسداشت ارزش‌های ایثار و شهادت را به نمایش گذاشت.