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۱۴ زوج جوان کواری در استان فارس همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم راهی خانه بخت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، ۱۴ زوج جوان با همت ستاد عید غدیر کوار، دفتر امام جمعه و بنیاد شهید و امور ایثارگران این شهرستان زندگی مشترک خود را آغاز کردند.
این مراسم با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان و حمایت از جوانان در آستانه عید بزرگ ولایت و در تجمع شبانه مردم کوار برگزار شد.
برگزاری این مراسم با توجه ویژه به جایگاه خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، جلوهای از پاسداشت ارزشهای ایثار و شهادت را به نمایش گذاشت.