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در راستای تسهیل سفر معنوی ضیوفالرحمان و ارتقای کیفیت ارائه خدمات، سازمان کل رسیدگی به امور مسجدالحرام و مسجد نبوی از بهکارگیری فناوریهای نوین و سامانههای دیجیتال، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با حضور گسترده زائران از سراسر جهان در شهر پیامبر (ص)، بهرهگیری از زیرساختهای «شهر هوشمند» در محدوده مسجد نبوی با هدف روانسازی حرکت جمعیت، غنیسازی دانش مذهبی و افزایش بهرهوری در مدیریت عملیاتی طراحی شده است.
یکی از شاخصترین خدمات ارائه شده در این دوره، سامانه پایش لحظهای میزان اشغال شبستانها و صحنهای مسجد نبوی است.
این فناوری به زائران اجازه میدهد پیش از حرکت به سمت مسجد، از طریق نرم افزارهای مربوطه، خلوتترین فضاها را برای اقامه نماز و زیارت انتخاب کنند.
همچنین، نقشههای هوشمند در نقاط مختلف نصب شده است که دسترسی به ورودیها، بخشهای زیارتی و خدمات رفاهی را با دقت بالا تسهیل میکند.
* دیپلماسی زبانی و غنیسازی معرفتی
با توجه به تنوع ملیتها در میان زائران، بخش ترجمه همزمان خطبهها و مطالب دینی از طریق بسترهای هوشمند به چندین زبان زنده دنیا (از جمله فارسی) فعال شده است.
این اقدام گامی برای انتقال مفاهیم مذهبی و پیامهای ارشادی به زائران غیرعربزبان محسوب میشود. علاوه بر این، نمایشگرهای تعاملی و کتابخانههای دیجیتال در جایجای مسجد نبوی، محتوای آموزشی و تاریخی را به صورت چندرسانهای در اختیار علاقهمندان قرار میدهند.
* پشتصحنه عملیات؛ مرکز مهندسی هوشمند
در بخش زیرساخت، «مرکز مهندسی هوشمند» وظیفه نظارت شبانهروزی بر همۀ خدمات فنی مسجد را بر عهده دارد.
این مرکز با استفاده از اینترنت و هوش مصنوعی، هرگونه نقص فنی یا نیاز به مداخله در بخشهای سرمایشی، روشنایی و سیستمهای صوتی را به سرعت شناسایی و برطرف میکند تا خللی در آرامش زائران ایجاد نشود.
* تحقق اهداف تحول دیجیتال
این اقدامات در چارچوب برنامههای کلان برای مدرنسازی خدمات حج و عمره انجام میشود. پیش از این نیز در ایام حج ۱۴۰۵، استفاده از کارتهای هوشمند و دستبندهای الکترونیک برای سلامتسنجی و مسیریابی زائران مورد توجه قرار گرفته بود.
اکنون با گسترش این خدمات در مسجد نبوی، تلاش میشود تا با کاهش موانع فیزیکی و زبانی، تجربهای آرامتر، ایمنتر و عمیقتر از سفر به سرزمین وحی برای مهمانان خانه خدا رقم بخورد.