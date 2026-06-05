در راستای تسهیل سفر معنوی ضیوف‌الرحمان و ارتقای کیفیت ارائه خدمات، سازمان کل رسیدگی به امور مسجدالحرام و مسجد نبوی از به‌کارگیری فناوری‌های نوین و سامانه‌های دیجیتال، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با حضور گسترده زائران از سراسر جهان در شهر پیامبر (ص)، بهره‌گیری از زیرساخت‌های «شهر هوشمند» در محدوده مسجد نبوی با هدف روان‌سازی حرکت جمعیت، غنی‌سازی دانش مذهبی و افزایش بهره‌وری در مدیریت عملیاتی طراحی شده است.

یکی از شاخص‌ترین خدمات ارائه شده در این دوره، سامانه پایش لحظه‌ای میزان اشغال شبستان‌ها و صحن‌های مسجد نبوی است.

این فناوری به زائران اجازه می‌دهد پیش از حرکت به سمت مسجد، از طریق نرم افزار‌های مربوطه، خلوت‌ترین فضا‌ها را برای اقامه نماز و زیارت انتخاب کنند.

همچنین، نقشه‌های هوشمند در نقاط مختلف نصب شده است که دسترسی به ورودی‌ها، بخش‌های زیارتی و خدمات رفاهی را با دقت بالا تسهیل می‌کند.

* دیپلماسی زبانی و غنی‌سازی معرفتی

با توجه به تنوع ملیت‌ها در میان زائران، بخش ترجمه همزمان خطبه‌ها و مطالب دینی از طریق بستر‌های هوشمند به چندین زبان زنده دنیا (از جمله فارسی) فعال شده است.

این اقدام گامی برای انتقال مفاهیم مذهبی و پیام‌های ارشادی به زائران غیرعرب‌زبان محسوب می‌شود. علاوه بر این، نمایشگر‌های تعاملی و کتابخانه‌های دیجیتال در جای‌جای مسجد نبوی، محتوای آموزشی و تاریخی را به صورت چندرسانه‌ای در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهند.

* پشت‌صحنه عملیات؛ مرکز مهندسی هوشمند

در بخش زیرساخت، «مرکز مهندسی هوشمند» وظیفه نظارت شبانه‌روزی بر همۀ خدمات فنی مسجد را بر عهده دارد.

این مرکز با استفاده از اینترنت و هوش مصنوعی، هرگونه نقص فنی یا نیاز به مداخله در بخش‌های سرمایشی، روشنایی و سیستم‌های صوتی را به سرعت شناسایی و برطرف می‌کند تا خللی در آرامش زائران ایجاد نشود.

* تحقق اهداف تحول دیجیتال

این اقدامات در چارچوب برنامه‌های کلان برای مدرن‌سازی خدمات حج و عمره انجام می‌شود. پیش از این نیز در ایام حج ۱۴۰۵، استفاده از کارت‌های هوشمند و دست‌بند‌های الکترونیک برای سلامت‌سنجی و مسیریابی زائران مورد توجه قرار گرفته بود.

اکنون با گسترش این خدمات در مسجد نبوی، تلاش می‌شود تا با کاهش موانع فیزیکی و زبانی، تجربه‌ای آرام‌تر، ایمن‌تر و عمیق‌تر از سفر به سرزمین وحی برای مهمانان خانه خدا رقم بخورد.