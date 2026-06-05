\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646\u060c\u0645\u062d\u0645\u0648\u062f \u0639\u0628\u0627\u0633\u06cc \u062f\u06cc \u0645\u0627\u0647 \u067e\u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u0628\u0647 \u062f\u0633\u062a \u0627\u063a\u062a\u0634\u0627\u0634\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u062a\u0631\u0648\u0631\u06cc\u0633\u062a \u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0644\u062d \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n