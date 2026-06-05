

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، برهانی گفت: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب گاهی وزش باد نسبتاً شدید و در برخی مناطق شدید همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه ورود گردوغبار از مناطق مجاور به استان موجب کاهش کیفیت هوا به‌ویژه در مناطق شمالی و مرکزی خواهد شد، افزود: در همین زمینه هشدار آلودگی سطح زرد شماره ۲ از اواخر وقت امروز تا فردا شنبه صادر شده است.

مدیرکل هواشناسی استان یزد همچنین درباره وضعیت دمایی استان گفت: همچنان ماندگاری هوای گرم در استان ادامه دارد و برای روز یکشنبه هفته آینده نیز افزایش محسوس دما مورد انتظار است.

برهانی در پایان از شهروندان خواست با توجه به شرایط جوی پیش‌ِرو، به‌ویژه افراد حساس، بیماران تنفسی و سالمندان، توصیه‌های بهداشتی و هواشناسی را جدی بگیرند.