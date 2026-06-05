امامین انقلاب در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب، با تکیه بر وعده‌های الهی و آموزه‌های قرآنی، بار‌ها پیروزی نهایی ملت ایران را بشارت داده‌اند؛ بشارت‌هایی که از ایمان راسخ به سنت‌های الهی و یقین به نصرت خداوند سرچشمه گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بررسی بیانات و مواضع امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که یکی از محور‌های ثابت در منظومه فکری امامین انقلاب، امیدآفرینی بر پایه وعده‌های الهی و اطمینان به آینده روشن ملت ایران بوده است.

امام خمینی (ره) در دوران مبارزه با رژیم پهلوی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بار‌ها با استناد به آموزه‌های دینی و قرآنی، پیروزی حق بر باطل را قطعی دانستند و ملت ایران را به استقامت در مسیر الهی فراخواندند. ایشان اعتقاد داشتند هرگاه ملتی برای خدا قیام کند و در مسیر حق ثابت‌قدم بماند، مشمول نصرت الهی خواهد شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز طی بیش از سه دهه زعامت و هدایت انقلاب، در شرایط مختلف از جمله دوران جنگ تحمیلی، تحریم‌های گسترده، فشار‌های سیاسی و جنگ ترکیبی دشمنان، همواره با تأکید بر سنت‌های الهی و وعده‌های قرآنی، آینده انقلاب اسلامی و ملت ایران را روشن توصیف کرده‌اند.

ایشان بار‌ها با اشاره به آیاتی همچون «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ» و «وَلَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ»، تأکید کرده‌اند که نصرت الهی یک وعده قطعی و تخلف‌ناپذیر است و هر جا ملت ایران بر اصول اسلامی، استقلال‌خواهی و مقاومت پای فشرده، دست قدرت الهی نیز یاری‌گر آنان بوده است.