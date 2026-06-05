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تیم ملی فوتبال آرژانتین در رده بندی ماه ژوئن ۲۰۲۶ که امروز منتشر شد، بار دیگر برترین تیم در رده بندی فیفا شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه فیفا، در فاصله کمتر از یک هفته تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، فیفا ردههای تیمهای مختلف را پس از هر بازی به روز رسانی میکند. در رده بندی جدید تیمهای ملی فوتبال جهان، تیم آرژانتین صدرنشین شد.
رده بندی ۱۰ تیم برتر جهان به این شرح است:
۱- آرژانتین ۱۸۷۷۴.۸۱ امتیاز - رده قبلی: سوم (۲ رده صعود)
۲- اسپانیا ۱۸۷۳.۰۱ دوم
۳- فرانسه ۱۸۶۹.۴۳ اول (دو رده نزول)
۴- انگلیس ۱۸۲۵.۹۷ چهارم
۵- پرتغال ۱۷۶۳.۸۳ پنجم
۶- برزیل ۱۷۶۲.۶۶ ششم
۷- مغرب ۱۷۵۶.۹۴ هشتم (یک رده صعود)
۸- هلند ۱۷۵۱.۱۰ هفتم (یک رده نزول)
۹- بلژیک ۱۷۳۹.۵۵ نهم
۱۰-آلمان ۱۷۳۱.۳۰ دهم