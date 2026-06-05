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امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: ابعاد شخصیتی خمینی کبیر نشان میدهد که بنیانگذار کبیر انقلاب فراتر از یک رهبر سیاسی و در حقیقت یک فرهنگ و گفتمان در دنیای معاصراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی ، امام جمعه اهل سنت ارومیه به قاطعیت و شجاعت امام خمینی(ره) در برابر استکبار اشاره کرد و افزود: جمله «آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند» نه یک شعار انتخاباتی، که تجلی ایمان راسخ و توکل عظیم او به خداوند بود و امام خمینی بت قدرتهای مادی را در ذهن ملتها شکست و ثابت کرد که ایمان، از بمب اتم قویتر است.
ماموستا مامد کلشینژاد در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه اهل سنت ارومیه اظهار داشت: در تقویم ملت ایران، دو خرداد سرنوشتساز وجود دارد که هر یک به تنهایی قادرند هویت یک قرن را تعریف کنند، یکی پانزدهمین روز خرداد سال ۱۳۴۲، که فریاد «هیهات منا الذله» ملتی به رهبری روحالله خمینی در کوچههای قم و ورامین طنینانداز شد و دیگری چهاردهمین روز خرداد ماه سال ۱۳۶۸، که روح بلند آن رهبر کبیر، پس از عمری جهاد و اجتهاد، به ملکوت اعلی پیوست.
وی افزود: این دو نقطه تاریخی، نه یک پایان، که تبلور تولد یک مکتب جاودانهاند و ۱۵ خرداد؛ نقطه جوشش غیرت دینی در واپسین روزهای بهار ۱۳۴۲، رژیم پهلوی با اتکا به حمایت قدرتهای خارجی، طرح مدرنیزاسیون آمریکایی موسوم به «انقلاب سفید» را بر پیکره جامعه تحمیل میکرد؛ طرحی که روح آن نفی استقلال سیاسی و هویت دینی ملت ایران بود.
امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: در چنین فضایی، مرجعیت بیدار شیعه به رهبری امام خمینی (ره)، با شجاعتی وصفناپذیر، پرده از چهره استبداد برداشت.
وی ادامه داد: دستگیری امام در سحرگاه ۱۵ خرداد، جرقّهای بود که انبار باروت خشم ملت را منفجر کرد و قیام ۱۵ خرداد صرفاً یک شورش سیاسی نبود، بلکه احیای اسلام ناب محمدی (ص) در عرصه مبارزه بود.
ماموستا کلشینژاد ادامه داد: این قیام نشان داد که حوزههای علمیه از انزوا خارج شده و پرچمدار مبارزه با طاغوتهای زمان شدهاند و امام (ره) خود فرمودند که ۱۵ خرداد را برای همیشه عزای عمومی اعلام کنید؛ چرا که این روز، شناسنامه انقلاب اسلامی شد. ۱۴ خرداد؛ اوج غربت و اوج اقتدار قیام پانزده خرداد، نهضتی را پایهگذاری کرد که پس از ۲۶ سال سختی، تبعید و مبارزه، به بار نشست.
وی با اشاره به اینکه امام خمینی در مقام رهبری نظام اسلامی، کشتی انقلاب را از میان طوفانهای سهمگین توطئههای جهانی و جنگ تحمیلی هشتساله عبور داد اظهار داشت: اما تقدیر الهی بر این بود که در شامگاه ۱۳ خرداد ۱۳۶۸، آن قلب آسمانی که برای خدا و خلق میتپید، از حرکت بایستد.
ماموستا کلشینژاد افزود: صبحگاه ۱۴ خرداد، ایران غرق در ماتمی به وسعت تاریخ شد. تشییع جنازهای که ۱۰ میلیون انسان داغدیده را روانه بهشتزهرا (س) کرد، نه یک بدرقه، که نمایش قدرت معنوی یک ملت و پیوند ناگسستنی آنان با رهبرشان بود و این حماسه ماتم، اثبات کرد که «خمینی» یک فرد نیست، یک فرهنگ و یک گفتمان است.
وی تصریح کرد: ابعاد شخصیتی خمینی کبیر؛ فراتر از یک رهبر سیاسی آنچه این دو خرداد را به هم گره میزند و این حماسهها را آفرید، در شخصیت چندوجهی امام خمینی (ره) ریشه دارد یکی عارف شبزندهدار در کسوت رهبر یعنی امام پیش از آنکه سکان سیاست را به دست گیرد، مردی سوخته در عشق حق بود و زهد کمنظیر او در سادهزیستی و زندگی در خانهای محقّر در جماران، در حالی که قدرت بلامنازع ایران را در دست داشت، مصداق عینی فرمانروایی عارفان بود.
امام جمعه اهل سنت ارومیه بیان کرد: او ثابت کرد میتوان در اوج قدرت، تارک دنیا بود و از سوی دیگر امام خمینی(ره) فقیه زمانشناس و معمار ولایت فقیه بود و بزرگترین دستاورد علمی-سیاسی امام، خارج کردن فقه از انزوا و ارائه نظریه «ولایت مطلقه فقیه» بود و او با این نظریه، گره کور رابطه دین و دولت را گشود و ثابت کرد اسلام برای اداره مدرنترین جوامع نیز حرفی نو و برنامهای جامع دارد.
وی به قاطعیت و شجاعت در برابر استکبار اشاره کرد و افزود: جمله «آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند» نه یک شعار انتخاباتی، که تجلی ایمان راسخ و توکل عظیم او به خداوند بود و امام خمینی بت قدرتهای مادی را در ذهن ملتها شکست و ثابت کرد که ایمان، از بمب اتم قویتر است.
ماموستا کلشینژاد ادامه داد: امام راحل(ره) پدری مهربان برای محرومان بود و او مستضعفان را ولینعمت انقلاب میدانست و رابطهای عاطفی و ناگسستنی با تودههای مردم داشت و این رابطه، رمز ماندگاری راه او است.