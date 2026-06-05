به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در کردستان ۳۰ مرکز مشاوره ازدواج و ۴ مرکز همسان‌گزینی دارای مجوز فعال هستند.

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در این استان ۳۴۳ میلیارد تومان درآمد از مقابله با فرار مالیاتی وصول شد.

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پنج شهربازی سرپوشیده در سنندج به دلیل نقص ایمنی پلمب شد.

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روزانه ۵۰۰ کامیون در مرز‌های باشماق و سیرانبند به‌صورت الکترونیکی پایش می‌شوند.

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زمان‌بندی استفاده از کالابرگ الکترونیکی در خرداد بر اساس رقم کد ملی اعلام شد.

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برگزاری آزمون ورودی برای مقطع ابتدایی در همه مدارس ممنوع شد.

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بیمه مرکزی از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم بیمه شخص ثالث تا ۳۰ خرداد خبر داد.