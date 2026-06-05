معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری، در همایش «سپاس حضور در بیت عتیق» با تأکید بر بهره‌گیری حداکثری از فرصت حضور در سرزمین وحی، حضور مستمر زائران در مسجدالحرام را از مهم‌ترین دستاورد‌های معنوی سفر حج دانست.

همایش «سپاس حضور در بیت عتیق» برگزار شد همایش «سپاس حضور در بیت عتیق» برگزار شد همایش «سپاس حضور در بیت عتیق» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همایش «سپاس حضور در بیت عتیق» امروز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و جمعی از زائران برگزیده ایرانی در هتل بلدالطیب مکه مکرمه برگزار شد.

در این همایش، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین رکن‌الدینی، معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری، با گرامیداشت سالروز قیام ۱۵ خرداد، یاد و خاطره امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشت و عید سعید غدیر خم را به حاضران تبریک گفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین رکن‌الدینی با اشاره به محدود بودن فرصت حضور زائران در مکه مکرمه، بر ضرورت استفاده حداکثری از این فرصت معنوی تأکید کرد و گفت: زائران باید قدر لحظات حضور در کنار بیت‌الله الحرام را بدانند و بیشترین زمان خود را به حضور در مسجدالحرام، طواف، تلاوت قرآن و بهره‌مندی از فضای معنوی این مکان مقدس اختصاص دهند.

وی هدف از برگزاری همایش «سپاس حضور در بیت عتیق» را ترویج فرهنگ حضور گسترده زائران در مسجدالحرام عنوان کرد و افزود: این برنامه به صورت نمادین برای قدردانی از زائرانی برگزار می‌شود که بیشترین حضور را در مسجدالحرام داشته و در زمینه طواف و تلاوت قرآن اهتمام ویژه‌ای داشته‌اند.

معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری با تبریک این توفیق معنوی به زائران منتخب، ابراز امیدواری کرد: حجاج ایرانی در روز‌های باقی‌مانده از سفر معنوی حج، از فرصت حضور در کنار خانه خدا بیشترین بهره را ببرند.