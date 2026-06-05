به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، روز دوم مسابقات آب‌های آرام کمتر از ۲۳ سال و جوانان و پاراکانو قهرمانی آسیا با رقابت قایقرانان کشورمان در ترکستان قزاقستان ادامه دارد.

آیلین اشتری در فینال کانوی یکنفره ۵۰۰ متر بانوان جوان در رقابت با نمایندگان چین‌تایپه، قزاقستان، هند، کره، ازبکستان و ویتنام با کسب رکورد ۲:۳۷.۷۴۶ دقیقه چهارم شد. در این مسابقه قایقرانان ازبکستان، قزاقستان و ویتنام صاحب مدال شدند.

این مسابقات فردا ۱۶ خرداد با رقابت نمایندگان کشورمان در ترکستان قزاقستان ادامه پیدا می کند.