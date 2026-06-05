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هفت محصول زراعی کلیدی استان کهگیلویه و بویراحمد شامل گندم، جو، سیبزمینی، پیاز، برنج، حبوبات و گوجهفرنگی در اولویت شناسنامهدار شدن قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: محصولات گلخانهای مانند گل رز نیز از دیگر اولویتهای شناسنامه دار شدن محصولات کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد است.
شهرام عسکری با بیان اینکه اولویت در اجرای این طرح با واحدهای تولیدی بالای پنج هکتار است افزود: همه خدمات ارائه شده به کشاورزان منوط به شناسنامهدار شدن محصولاتشان خواهد بود.
وی اضافه کرد: سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد، اجرای این دستورالعمل را آغاز کرده و تکالیف اولویتدار به شهرستانها ابلاغ شده است.
عسکری تاکید کرد: این فرآیند زمینه را برای تولیدکنندگان جهت بهرهمندی از مزایای ناشی از شفافیت و نظم فراهم میکند.
وی گفت: این طرح با هدف تضمین سلامت محصولات، تسهیل در برندسازی و ایجاد نظم در زنجیره تولید و عرضه اجرا میشود.
عسکری تصریح کرد:بر اساس بند “خ” ماده ۷۱ قانون هفتم پیشرفت، تمامی تولیدکنندگان محصولات خام کشاورزی موظف به دریافت شناسه و کد رهگیری برای محصولات خود هستند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: این شناسنامهها که به صورت کد ۱۶ رقمی صادر میشود، نقش مهمی در شناسایی محصولات سالم ایفا میکند.
وی تصریح کرد:دریافت شناسه از "سامانه یکتا" برای خرید و عرضه الزامی است و تولیدکنندگانی که محصولاتشان با استانداردهای تعیین شده انطباق نداشته باشد، مشمول قانون خواهند شد.
رئیس مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد نیز درباره این طرح گفت: با هدف ایجاد نظام ردیابی و ارتقای استانداردهای بستهبندی محصولات خام، دستورالعمل جدید شناسنامهدار کردن محصولات به تمامی نمایندگیهای اتاق اصناف کشاورزی در شهرستانها ابلاغ شده است.
علی صالح تندپور اعلام کرد: طی یک ماه گذشته تاکنون بیش از ۱۰۰ شناسنامه برای محصولات کشاورزی استان از طریق سامانه یکتا صادر شده است.
کشاورزان استان کهگیلویه و بویراحمد که جمعیت آنان ۱۱۰ هزار نفر است سالیانه یک میلیون تن محصول کشاورزی تولید و به بازارهای مصرف عرضه میکنند.