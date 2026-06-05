به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بیستم ذی الحجه سالروز ولادت با سعادت هفتمین امام شیعیان، باب الحوائج امام موسی کاظم (ع) است.

موسی بن جعفر، معروف به امام موسی کاظم و باب الحوائج است؛ امامی که کَظم غیظ داشتند، خشم خود را فرو برده و آتش غضب را فرو می‌نشاندند.

امام موسی کاظم (ع) در سن ۲۰ سالگی، پس از شهادت پدرش امام صادق (ع) در سال ۱۲۸ هجری مسئولیت هدایت اُمت اسلامی را بر دوش گرفت.

دوران ۳۵ ساله امامت او با زِمام داری چهار خلیفه عباسی همزمان بود. این امام همام بیشترین سال‌های عمرش را در زندان سپری کرد و زندگی اش تحت ظلم و ستم شدید بود و با وجود سختی‌های فراوان برای اصلاح و گسترش دین اسلام تلاش کردند.

میلاد باسعادت امام موسی کاظم(ع) را به شیفتگان آن امام همام تبریک می‌گوییم.