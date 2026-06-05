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ائمه جمعه استان یزد بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگهای رسانهای دشمن، تقویت نهاد خانواده و پایبندی به مسیر ولایت و مقاومت برای حفظ عزت و استقلال تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امام جمعه بافق با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر قدرتهای جهانی اظهار داشت: ما در هشت سال دفاع مقدس، در جنگ ۱۲ روزه و همچنین در جنگ رمضان، یکتنه و بدون هیچگونه کمکی ایستادگی کردیم و در برابر ابرقدرتهای دنیا با اقتدار مقاومت نمودیم.
حجتالاسلام حسینی با بیان اینکه انقلاب اسلامی امروز به یک قدرت ریشهدار و ماندگار تبدیل شده است، گفت: امروز بذر نهال انقلاب به درختی تنومند تبدیل شده است که هیچ دیکتاتوری نمیتواند آن را ریشهکن کند.
امام جمعه مهریز با اشاره به سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ اظهار کرد: این قیام یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران است که پس از دستگیری حضرت امام خمینی (ره) توسط رژیم پهلوی شکل گرفت و مردم قم، تهران و ورامین در اعتراض به سیاستهای حکومت طاغوت به میدان آمدند.
حجت الاسلام محی الدینی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) اظهار داشت: یکی از مهمترین توصیههای رهبر انقلاب، توجه مسئولان به معیشت مردم و پرهیز از خطا در شناخت دشمن است.
امام جمعه هرات با اشاره به جایگاه ایمان و تقوا در جامعه اسلامی، تأکید کرد: پیروزیهای امت اسلامی در برابر دشمنان در سایه معنویت، وحدت و تبعیت از ولایت محقق میشود. حجت الاسلام رضازاده همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهیدان، بر تداوم راه آنان در چارچوب ولایت فقیه تأکید کرد و گفت: ملت ایران با پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، مسیر عزت و اقتدار را ادامه خواهد داد.
امام جمعه اردکان ضمن گرامیداشت عید غدیر و تأکید بر اهمیت ولایت امیرالمؤمنین (ع) گفت: محبت امیرالمؤمنین و اهلبیت (ع) نعمتی بزرگ است که باید آن را حفظ و تقویت کنیم.
حجتالاسلام شاکر درباره ضرورت هوشیاری در برابر جنگ روانی دشمن تصریح کرد:
دشمن در عرصه نظامی ناکام مانده است و اگر میتوانست کاری انجام دهد، قطعاً دریغ نمیکرد. اما اکنون در عرصه رسانه بهشدت فعال است.
امامجمعه زارچ با تأکید بر اهمیت نهاد خانواده، آن را مهمترین بستر تربیت و تعالی جامعه دانست و گفت: بسیاری از آسیبها و چالشهای اجتماعی امروز ریشه در تضعیف کارکردهای خانواده دارد
حجتالاسلام طباطبایی همچنین با اشاره به نقش فضای مجازی و فناوریهای نوین در زندگی امروز، بر ضرورت مدیریت صحیح این فضا و توجه بیشتر خانوادهها به تربیت رسانهای فرزندان تأکید کرد.
امام جمعه بهاباد گفت: دشمنان بدانند، شکستی که در سالهای اخیر در مواجهه با عظمت جمهوری اسلامی متحمل شدهاند، واقعیتی است که حتی سیاستمداران خودشان نیز به آن اعتراف دارند. تحرکات مذبوحانه دشمن در مرزها یا تهدیدات دریایی، راه به جایی نخواهد برد.
حجت الاسلام ابراهیمی با اشاره به نقش جبهه مقاومت و ملتهای منطقه، اظهار داشت: آینده منطقه متعلق به ملتهایی است که بر استقلال، عزت و مقاومت پایبندند و حضور قدرتهای فرامنطقهای در این جغرافیا رو به پایان است.