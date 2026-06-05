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همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی به مناسبت عید سعید غدیر خم و سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) با حضور گسترده مردم سریشآباد کردستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، شرکتکنندگان با پیمودن مسیر خیابان شهید صدوقی تا پارک سادات و حمل پرچمهای جمهوری اسلامی ایران، ضمن گرامیداشت یاد امام راحل و شهدای انقلاب، بار دیگر با آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت تجدید بیعت کردند.
در این مراسم، امام جمعه سریشآباد با تأکید بر استمرار راه امام و رهبری، از حضور پرشور مردم به عنوان نماد وفاداری به ارزشهای انقلاب اسلامی یاد کرد.
اجرای برنامههای فرهنگی، سرود، مداحی، اقامه نماز جماعت و توزیع ۵ هزار پرس غذای نذری از بخشهای مختلف این اجتماع مردمی بود.