همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی به مناسبت عید سعید غدیر خم و سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) با حضور گسترده مردم سریش‌آباد کردستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، شرکت‌کنندگان با پیمودن مسیر خیابان شهید صدوقی تا پارک سادات و حمل پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران، ضمن گرامیداشت یاد امام راحل و شهدای انقلاب، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت تجدید بیعت کردند.

در این مراسم، امام جمعه سریش‌آباد با تأکید بر استمرار راه امام و رهبری، از حضور پرشور مردم به عنوان نماد وفاداری به ارزش‌های انقلاب اسلامی یاد کرد.

اجرای برنامه‌های فرهنگی، سرود، مداحی، اقامه نماز جماعت و توزیع ۵ هزار پرس غذای نذری از بخش‌های مختلف این اجتماع مردمی بود.