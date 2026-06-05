آبهای آرام قهرمانی آسیا؛ نسترن خیرالهی در کانوی ۵۰۰ متر برنزی شد
نسترن خیرالهی در کانوی ۵۰۰ متر زیر ۲۳ سال مسابقات آبهای آرام قهرمانی آسیا در قزاقستان، صاحب نشان برنز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، روز دوم مسابقات آبهای آرام کمتر از ۲۳ سال و جوانان و پاراکانو قهرمانی آسیا با رقابت قایقرانان کشورمان در ترکستان قزاقستان ادامه دارد.
نسترن خیرالهی در فینال کانوی یکنفره ۵۰۰ متر زیر ۲۳ سال بانوان در رقابت با نمایندگان ویتنام، چینتایپه، ازبکستان، قزاقستان و سنگاپور با کسب رکورد ۲:۳۳.۴۵۹ دقیقه سوم و صاحب مدال برنز شد. در این مسابقه قایقرانان ویتنام و قزاقستان اول و دوم شدند.
این مسابقات با رقابت نمایندگان کشورمان در ترکستان قزاقستان در حال برگزاری است.