مدیرعامل شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان گفت: طرح گازرسانی به بخش سفیدآبه و روستا‌های اطراف با تکمیل مراحل طراحی و آماده‌سازی بسته پیمان، در آستانه ورود به فاز اجرایی قرار گرفته است.

گاز به منطقه سفیدآبه سیستان و بلوچستان می‌رسد

گاز به منطقه سفیدآبه سیستان و بلوچستان می‌رسد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، محمدحسین فلاح بیان کرد: این طرح در صورت تأمین اعتبارات، تا هفته دولت عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد و حدود ۱۲۰۰ خانوار را تحت پوشش گاز طبیعی قرار می‌دهد.

وی افزود: این طرح در دو بخش شامل احداث ایستگاه تقلیل فشار اصلی (CGS)، اجرای ۲۷ کیلومتر خط تغذیه فلزی و دو ایستگاه تقلیل فشار ثانویه (TBS) و همچنین اجرای ۶۰ کیلومتر شبکه توزیع پلی‌اتیلن در سفیدآبه و چهار روستای اطراف تعریف شده است.

وی با اشاره به برآورد حدود دو همت برای اجرای این پروژه گفت: در صورت تأمین منابع مالی و تأیید نهایی اعتبارات، عملیات اجرایی پروژه آغاز خواهد شد و مناقصه دو بخش نیز در حال پیگیری است.