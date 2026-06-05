آبهای آرام قهرمانی آسیا؛ تیم کایاک چهارنفره ۱۰۰۰ متر ایران برنز گرفت
تیم کایاک چهارنفره مردان کشورمان در مسابقات آبهای آرام قهرمانی آسیا در قزاقستان، صاحب مدال برنز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، روز دوم مسابقات آبهای آرام کمتر از ۲۳ سال و جوانان و پاراکانو قهرمانی آسیا با رقابت قایقرانان کشورمان در ترکستان قزاقستان ادامه دارد.
تیم کایاک چهارنفره زیر ۲۳ سال مردان با ترکیب داریوش محمدی، امیررضا برزگر، محراب آسایش خورشید و امیررضا اولادیان در فینال ۱۰۰۰ متر در رقابت با نمایندگان هند، ازبکستان، قرقیزستان و سنگاپور با کسب رکورد ۳:۲۶.۴۴۵ دقیقه سوم و صاحب مدال برنز شد. در این مسابقه قایقرانان ازبکستان و قزاقستان اول و دوم شدند.
این مسابقات با رقابت نمایندگان کشورمان در ترکستان قزاقستان در حال برگزاری است.