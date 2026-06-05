به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، روز دوم مسابقات آب‌های آرام کمتر از ۲۳ سال و جوانان و پاراکانو قهرمانی آسیا با رقابت قایقرانان کشورمان در ترکستان قزاقستان ادامه دارد.

تیم کایاک چهارنفره زیر ۲۳ سال مردان با ترکیب داریوش محمدی، امیررضا برزگر، محراب آسایش خورشید و امیررضا اولادیان در فینال ۱۰۰۰ متر در رقابت با نمایندگان هند، ازبکستان، قرقیزستان و سنگاپور با کسب رکورد ۳:۲۶.۴۴۵ دقیقه سوم و صاحب مدال برنز شد. در این مسابقه قایقرانان ازبکستان و قزاقستان اول و دوم شدند.

این مسابقات با رقابت نمایندگان کشورمان در ترکستان قزاقستان در حال برگزاری است.