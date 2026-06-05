دیدار وزرای کشور ایران و روسیه
وزیر کشور در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در بیشکک قرقیزستان با وزیر داخلی فدراسیون روسیه دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی در این دیدار از مواضع دولت و ملت روسیه و آقای پوتین رئیس جمهور در محکومیت جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و همچنین موضع امروز آقای ولادیمیر کولوکولتسف در نشست وزرای کشور عضو سازمان همکاری شانگهای قدردانی کرد.
آقای مومنی همچنین از وزیر داخلی فدراسیون روسیه برای سفر به ایران دعوت کرد.
وزیر داخلی فدراسیون روسیه هم، در این دیدار از استانداردهای دوگانه غرب در قبال ایران و روسیه انتقاد کرد.
ولادیمیر کولوکولتسف گفت: آماده تبادل تجربیات و همکاری در حوزههای مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و به ویژه مواد مخدر صنعتی با جمهوری اسلامی ایران هستیم.
دو طرف همچنین اعلام آمادگی کردند در اولین فرصت پیشنویسهای اسناد همکاریهای دو کشور که تبادل شده مورد بررسی نهایی قرار بگیرد و امضا شود.