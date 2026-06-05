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۸۰ خودرو متخلف از ابتدای خرداد ماه در جادههای شهرستان اقلید توقیف شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،فرمانده پلیس راه اقلید یاسوج گفت: از ابتدای خردادماه تاکنون ۸۰ دستگاه خودرو متخلف به پارکینگهای سطح شهرستان اقلید منتقل شدند.
سرگرد رحیمی افزود: برخورد قاطع با تخلفات حادثه ساز از جمله سرعت، سبقت انحراف، کمربند ایمنی، نقص سیستم روشنایی و تلفن همراه در این حوزه ادامه دارد.
او ادامه داد: روزانه چهار تیم گشتی محسوس پلیس و دو تیم نامحسوس محورهای شهرستان اقلید را پوشش میدهند و بدون هیچ اغماضی با متخلفین برخورد خواهد شد.