شجاعت و روحیه سازش ناپذیری ملت ایران مقابل با دشمنان در حوادث پیش و پس از انقلاب، محور خطبه‌های نماز جمعه شهر‌های استان مرکزی بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شجاعت و سازش ناپذیر ملت ایران مقابل دشمنان در حوادث قبل و بعد از انقلاب محور خطبه‌های نماز جمعه دیگر شهر‌های استان مرکزی هم بود.

ائمه جمعه استان با اشاره به حوادث و رویدا‌های سال ۴۲ تا ۵۷ و پس از آن افزودند امامین انقلاب با توکل به خدا و با پشتوانه مردم در برابر شیاطین و استبداد ایستادگی کردند و این ایستادگی را عمل به وطیفه‌ی دینی در کنار دشمن شناسی و کسب رضایت الهی می‌دانستند.

خطیبان جمعه استان قیام خونین ۱۵ خرداد به رهبری امام خمینی (ره) را تحولی اساسی در نقش مرجعیت و مبارزات دینی برای مقابل با ستم طاغوت عنوان کردند و افزودند مردم حق طلب و ازادیخواه ایران اسلامی هیچ حرکتی را بدون رهبری یک عالم دینی آغاز نکردند. از نهضت تنباکو، مشروطیت، ملی شدن صنعت نفت تا قیام ۱۵ خرداد همگی با مدیریت مرجعیت دینی و پشتوانه مردم انجام شده است.

امامان جمعه استان صد روز ایستادگی و حضور بی‌سابقه ملت ایران در صحنه را پدیده‌ای تاریخی و بی نظیر دانستند و افزودند این حضور آگاهانه تمام معادلات قدرت در جهان را دگرگون کرده است.

ترویج فرهنگ همدلی و مواسات، رسیدگی به نیازمندان، تقویت انسجام اجتماعی و رسیدگی به مشکلات اقتصادی و کنترل بازار محور دیگر خطبه‌های نماز جمعه شهر‌های استان بود.