آبهای آرام قهرمانی آسیا؛ نشان نقره حسینی و جنتی در کایاک دونفره ۱۰۰۰ متر
عباس حسینی و ابوالفضل جنتی در کایاک دونفره ۱۰۰۰ متر مردان کمتر از ۲۳ سال مسابقات آبهای آرام قهرمانی آسیا - قزاقستان، صاحب نشان نقره شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، روز دوم مسابقات آبهای آرام کمتر از ۲۳ سال و جوانان و پاراکانو قهرمانی آسیا با رقابت قایقرانان کشورمان در ترکستان قزاقستان ادامه دارد.
عباس حسینی و ابوالفضل جنتی در فینال کایاک دونفره ۱۰۰۰ متر مردان کمتر از ۲۳ سال در رقابت با نمایندگان قرقیزستان، قزاقستان، چین تایپه، ازبکستان و تایلند با کسب رکورد ۳:۴۵.۶۷۹ دقیقه دوم و صاحب نشان نقره شدند. در این مسابقه قایقرانان ازبکستان و قزاقستان به ترتیباول و سوم شدند.
این مسابقات با رقابت نمایندگان کشورمان در ترکستان قزاقستان در حال برگزاری است.