به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، روز دوم مسابقات آب‌های آرام کمتر از ۲۳ سال و جوانان و پاراکانو قهرمانی آسیا با رقابت قایقرانان کشورمان در ترکستان قزاقستان ادامه دارد.

عباس حسینی و ابوالفضل جنتی در فینال کایاک دونفره ۱۰۰۰ متر مردان کمتر از ۲۳ سال در رقابت با نمایندگان قرقیزستان، قزاقستان، چین تایپه، ازبکستان و تایلند با کسب رکورد ۳:۴۵.۶۷۹ دقیقه دوم و صاحب نشان نقره شدند. در این مسابقه قایقرانان ازبکستان و قزاقستان به ترتیباول و سوم شدند.

این مسابقات با رقابت نمایندگان کشورمان در ترکستان قزاقستان در حال برگزاری است.