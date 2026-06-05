نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد آمریکایی‌ها می‌خواهند دولت این کشور با دستیابی به یک توافق صلح، هرچه زودتر به جنگ با ایران پایان دهد.

به گزارش. خبرگزاری صدا و سیما از واشنگتن اگزمینر، در تازه‌ترین نظرسنجی اکونومیست/یوگاو از شرکت‌کنندگان پرسیده شد که آیا آمریکا «باید برای پایان دادن به جنگ در ایران در سریع‌ترین زمان ممکن به یک توافق دست یابد یا خیر.»

در پاسخ به این سوال ۶۸ درصد شرکت کنندگان موافق پایان فوری این جنگ بودند. در مقابل، ۱۱ درصد مخالفت کردند و ۲۱ درصد نیز اعلام کردند که در این زمینه تصمیمی نگرفته‌اند.

نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد هرچه این جنگ (تجاوزکارانه) طولانی‌تر می‌شود، محبوبیت آن در میان آمریکایی‌ها کمتر می‌شود.

بر اساس این نظرسنجی، ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کردند که با جنگ مخالف هستند، در حالی که ۲۸ درصد از آن حمایت کردند. ۱۲ درصد باقی‌مانده نیز نظری نداشتند.

علاوه بر این، این نظرسنجی نشان داد که آمریکایی‌ها نسبت به نهایی شدن یک توافق صلح میان آمریکا و ایران در دو هفته آینده خوش‌بین نیستند.

در مجموع، ۵۸ درصد از پاسخ‌دهندگان این نتیجه را «بعید» یا «بسیار بعید» دانستند، در حالی که تنها ۸ درصد آن را «بسیار محتمل» یا «تقریباً قطعی» ارزیابی کردند. سایر افراد معتقد بودند که احتمال دستیابی به یک توافق پنجاه پنجاه است.