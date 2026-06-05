به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، داوطلبان واجد شرایط ثبت نام آزمون جذب تصدی منصب قضا ویژه سازمان قضایی نیرو‌های مسلح فرصت دارند تا پایان امروز جمعه ۱۵ خرداد با مراجعه به درگاه سامانه جامع جذب و گزینش معاونت منابع انسانی امور فرهنگی قوه قضاییه به نشانی jazb.eadl.ir برای ثبت نام اقدام نمایند.

به داوطلبان توصیه می‌شود با توجه به حجم بالای مراجعه در ساعات پایانی، فرایند ثبت نام را هرچه سریعتر به اتمام رسانند و از موکول کردن ثبت نام به ساعات پایانی خودداری کنند.