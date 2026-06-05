به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با روز عید غدیر، مراسم جشن ولایت با حضور با شکوه مردم زادگاه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در خمین برگزار شد.

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به همین مناسبت مراسم جشن عید ولایت در شهر فرمهین برگزار و سه هزار پرس غذای گرم طبخ و بین مردم توزیع شد.

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در مراسم جشن عید غدیر شهر مهاجران، با برگزاری ۱۸ غرفه نمایشگاهی در بخش‌های فرهنگی، هنری و مذهبی، فضایی شاد و معنوی برای خانواده‌ها و شهروندان فراهم شد.

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نماینده مردم تفرش اشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی و برخی مسئولان با حضور در روستا‌های امیرآباد و سلیم‌آباد بخش خنجین شهرستان فرهان با مردم دیدار و مشکلات این روستا‌ها را بررسی کردند.

مشکلات مربوط به تأمین آب، وضعیت راه‌های روستایی، برق، خدمات بهداشتی و درمانی و همچنین روند اجرای پروژه‌های عمرانی موضوعاتی بود که دهیاران شورا‌ها و مردم مطرح کردند.

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