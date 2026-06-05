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به مناسبت برگزاری مراسم جشن عید ولایت در شهر فرمهین، سه هزار پرس غذا طبخ و میان مردم توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با روز عید غدیر، مراسم جشن ولایت با حضور با شکوه مردم زادگاه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در خمین برگزار شد.
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به همین مناسبت مراسم جشن عید ولایت در شهر فرمهین برگزار و سه هزار پرس غذای گرم طبخ و بین مردم توزیع شد.
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در مراسم جشن عید غدیر شهر مهاجران، با برگزاری ۱۸ غرفه نمایشگاهی در بخشهای فرهنگی، هنری و مذهبی، فضایی شاد و معنوی برای خانوادهها و شهروندان فراهم شد.
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نماینده مردم تفرش اشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی و برخی مسئولان با حضور در روستاهای امیرآباد و سلیمآباد بخش خنجین شهرستان فرهان با مردم دیدار و مشکلات این روستاها را بررسی کردند.
مشکلات مربوط به تأمین آب، وضعیت راههای روستایی، برق، خدمات بهداشتی و درمانی و همچنین روند اجرای پروژههای عمرانی موضوعاتی بود که دهیاران شوراها و مردم مطرح کردند.
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