پخش زنده
امروز: -
جشن عید سعید غدیر با حضور گسترده علما، اندیشمندان، فرهنگیان، دانشآموزان و اقشار مختلف مردم در شهر سیدپور بنگلادش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به همت «مرکز آموزش اسلامی حضرت بقیةالله (عج)» و «مرکز آموزش اسلامی حضرت فاطمةالزهرا (س)»، جشن باشکوه عید سعید غدیر با حضور گسترده علما، اندیشمندان، فرهنگیان، دانشآموزان و اقشار مختلف مردم شهر سیدپور بنگلادش برگزار شد.
این برنامه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و ادای احترام به ساحت مقدس اهلبیت (ع) آغاز شد. سپس حجتالاسلام محمد مهدی الحسن، مدیر و مسئول دو مرکز آموزشی، با خیرمقدم به مهمانان و شرکتکنندگان، بر ضرورت ترویج فرهنگ غدیر و گسترش معارف اهلبیت (ع) در جامعه تأکید کرد.
در ادامه، دانشآموزان این مراکز با اجرای سرودها و نعتهایی در مدح و منقبت امیرالمؤمنین امام علی (ع)، فضای مراسم را آکنده از شور و معنویت کردند و مورد تشویق حاضران قرار گرفتند.
* امامت؛ راهگشای وحدت و عدالت
در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین شهابالدین مشایخی، نماینده جامعةالمصطفی العالمیة در بنگلادش، در سخنانی به تبیین جایگاه امامت در اندیشه اسلامی پرداخت.
حجت الاسلام والمسلمین مشایخی گفت: آموزههای امامت، جامعه اسلامی را به سوی وحدت، عدالت، شجاعت و پایبندی به حقیقت هدایت میکند.
وی با اشاره به چالشهای فکری، فرهنگی و اجتماعی جهان معاصر افزود: اعتقاد به امامت، روحیه مسئولیتپذیری، ایثار و دفاع از حق و عدالت را در انسان تقویت میکند و میتواند راهگشای بسیاری از مشکلات و بحرانهای جوامع اسلامی باشد.
این عالم دینی همچنین با استناد به حدیث شریف «هر کس امام زمان خویش را نشناسد و از دنیا برود، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است»، بر ضرورت شناخت حضرت ولیعصر (عج)، تبعیت از آموزههای آن حضرت و آمادگی برای تحقق آرمانهای الهی تأکید کرد.
* تبیین پیام غدیر و جایگاه امامت
بخش علمی و معرفتی مراسم به بررسی و تبیین خطبه تاریخی غدیر اختصاص داشت. در این بخش، سلسله نشستهایی دربارۀ بخشهای مختلف خطبه غدیر برگزار شد و جمعی از علما و اندیشمندان از جمله حجج اسلام محمد شریفیالاسلام روحانی بنگلادشی و سید آفتاب حسین نقوی مبلغ بنگلادشی، ابعاد مختلف واقعه غدیر، جایگاه ولایت و رهبری امیرالمؤمنین (ع) و نقش امامت در هدایت امت اسلامی را تشریح کردند.
سخنرانان با اشاره به اهمیت واقعه غدیر در تاریخ اسلام، این رویداد را نقطه عطفی در ادامه رسالت نبوی و تبیین مسئله رهبری دینی دانسته و بر ضرورت آشنایی نسل جوان با پیامها و آموزههای غدیر تأکید کردند.
* نمایش مستند و اجرای برنامههای فرهنگی
در بخش دیگری از مراسم، مستندی درباره واقعه غدیر خم به نمایش درآمد که با استقبال حاضران روبهرو شد.
همچنین دانشآموزان «مدرسه منار» و «مدرسه فاطمه» با اجرای نمایشی کوتاه با موضوع غدیر، مفاهیم و پیامهای این واقعه تاریخی را به شیوهای هنرمندانه به تصویر کشیدند.
* تجلیل از فعالان فرهنگی و برگزاری مسابقات
در بخش پایانی مراسم، از تعدادی از مدیران، استادان و مسئولان دو مرکز آموزشی به پاس خدمات علمی، فرهنگی و تربیتی آنان با اهدای لوح تقدیر و نشان یادبود، قدردانی شد.
همچنین سه مسابقه علمی و فرهنگی با مشارکت دانشآموزان و حاضران برگزار شد که بر جذابیت و نشاط برنامه افزود و با استقبال گسترده شرکتکنندگان همراه بود.
برگزارکنندگان در پایان با تأکید بر ضرورت ترویج معارف اهلبیت (ع)، فرهنگ غدیر و ارزشهای اصیل اسلامی، اعلام کردند که برگزاری چنین برنامههای دینی، فرهنگی و آموزشی در آینده نیز با گستردگی بیشتری ادامه خواهد یافت.