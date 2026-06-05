جشن عید سعید غدیر با حضور گسترده علما، اندیشمندان، فرهنگیان، دانش‌آموزان و اقشار مختلف مردم در شهر سیدپور بنگلادش برگزار شد.

شهر سیدپور بنگلادش میزبان جشن عید سعید غدیر بود شهر سیدپور بنگلادش میزبان جشن عید سعید غدیر بود شهر سیدپور بنگلادش میزبان جشن عید سعید غدیر بود شهر سیدپور بنگلادش میزبان جشن عید سعید غدیر بود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به همت «مرکز آموزش اسلامی حضرت بقیةالله (عج)» و «مرکز آموزش اسلامی حضرت فاطمةالزهرا (س)»، جشن باشکوه عید سعید غدیر با حضور گسترده علما، اندیشمندان، فرهنگیان، دانش‌آموزان و اقشار مختلف مردم شهر سیدپور بنگلادش برگزار شد.

این برنامه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و ادای احترام به ساحت مقدس اهل‌بیت (ع) آغاز شد. سپس حجت‌الاسلام محمد مهدی الحسن، مدیر و مسئول دو مرکز آموزشی، با خیرمقدم به مهمانان و شرکت‌کنندگان، بر ضرورت ترویج فرهنگ غدیر و گسترش معارف اهل‌بیت (ع) در جامعه تأکید کرد.

در ادامه، دانش‌آموزان این مراکز با اجرای سرود‌ها و نعت‌هایی در مدح و منقبت امیرالمؤمنین امام علی (ع)، فضای مراسم را آکنده از شور و معنویت کردند و مورد تشویق حاضران قرار گرفتند.

* امامت؛ راهگشای وحدت و عدالت

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین شهاب‌الدین مشایخی، نماینده جامعةالمصطفی العالمیة در بنگلادش، در سخنانی به تبیین جایگاه امامت در اندیشه اسلامی پرداخت.

حجت الاسلام والمسلمین مشایخی گفت: آموزه‌های امامت، جامعه اسلامی را به سوی وحدت، عدالت، شجاعت و پایبندی به حقیقت هدایت می‌کند.

وی با اشاره به چالش‌های فکری، فرهنگی و اجتماعی جهان معاصر افزود: اعتقاد به امامت، روحیه مسئولیت‌پذیری، ایثار و دفاع از حق و عدالت را در انسان تقویت می‌کند و می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات و بحران‌های جوامع اسلامی باشد.

این عالم دینی همچنین با استناد به حدیث شریف «هر کس امام زمان خویش را نشناسد و از دنیا برود، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است»، بر ضرورت شناخت حضرت ولی‌عصر (عج)، تبعیت از آموزه‌های آن حضرت و آمادگی برای تحقق آرمان‌های الهی تأکید کرد.

* تبیین پیام غدیر و جایگاه امامت

بخش علمی و معرفتی مراسم به بررسی و تبیین خطبه تاریخی غدیر اختصاص داشت. در این بخش، سلسله نشست‌هایی دربارۀ بخش‌های مختلف خطبه غدیر برگزار شد و جمعی از علما و اندیشمندان از جمله حجج اسلام محمد شریفی‌الاسلام روحانی بنگلادشی و سید آفتاب حسین نقوی مبلغ بنگلادشی، ابعاد مختلف واقعه غدیر، جایگاه ولایت و رهبری امیرالمؤمنین (ع) و نقش امامت در هدایت امت اسلامی را تشریح کردند.

سخنرانان با اشاره به اهمیت واقعه غدیر در تاریخ اسلام، این رویداد را نقطه عطفی در ادامه رسالت نبوی و تبیین مسئله رهبری دینی دانسته و بر ضرورت آشنایی نسل جوان با پیام‌ها و آموزه‌های غدیر تأکید کردند.

* نمایش مستند و اجرای برنامه‌های فرهنگی

در بخش دیگری از مراسم، مستندی درباره واقعه غدیر خم به نمایش درآمد که با استقبال حاضران روبه‌رو شد.

همچنین دانش‌آموزان «مدرسه منار» و «مدرسه فاطمه» با اجرای نمایشی کوتاه با موضوع غدیر، مفاهیم و پیام‌های این واقعه تاریخی را به شیوه‌ای هنرمندانه به تصویر کشیدند.

* تجلیل از فعالان فرهنگی و برگزاری مسابقات

در بخش پایانی مراسم، از تعدادی از مدیران، استادان و مسئولان دو مرکز آموزشی به پاس خدمات علمی، فرهنگی و تربیتی آنان با اهدای لوح تقدیر و نشان یادبود، قدردانی شد.

همچنین سه مسابقه علمی و فرهنگی با مشارکت دانش‌آموزان و حاضران برگزار شد که بر جذابیت و نشاط برنامه افزود و با استقبال گسترده شرکت‌کنندگان همراه بود.

برگزارکنندگان در پایان با تأکید بر ضرورت ترویج معارف اهل‌بیت (ع)، فرهنگ غدیر و ارزش‌های اصیل اسلامی، اعلام کردند که برگزاری چنین برنامه‌های دینی، فرهنگی و آموزشی در آینده نیز با گستردگی بیشتری ادامه خواهد یافت.