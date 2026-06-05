مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم از کشف و توقیف بیش از ۲ تن کود تقلبی و قاچاق در جهرم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت:در راستای تشدید نظارت بر بازار نهاده‌های کشاورزی و صیانت از حقوق کشاورزان، تیم مشترک بازرسی استان فارس موفق به کشف و توقیف ۲ تن و نیم کود تقلبی و مشکوک به قاچاق از نوع نیترات در شهرستان جهرم شد.

قناعتیان افزود: این عملیات نظارتی با حضور نمایندگان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، مدیریت حفظ نباتات، تعزیرات حکومتی و مدیریت بازرسی اتاق اصناف مرکز استان و با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم انجام شد.

او ادامه داد: در جریان این بازدید و بازرسی از واحد‌های عرضه نهاده‌های کشاورزی، مقدار ۲ تن کود تقلبی و فاقد شرایط قانونی شناسایی و ضبط شد و همچنین محل نگهداری این محصولات پلمب و محموله‌های کشف‌شده توقیف شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم اضافه کرد: این اقدام با هدف جلوگیری از آسیب به اراضی زراعی، حفظ سرمایه کشاورزان، تأمین امنیت غذایی و مقابله با عرضه نهاده‌های غیراستاندارد صورت گرفته است.

قناعتیان بیان کرد: در ادامه این عملیات، برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شد و اقدامات قانونی لازم برای برخورد با عوامل عرضه و توزیع این کود‌های تقلبی در دستور کار قرار گرفت.

او در پایان از بهره‌برداران و کشاورزان خواست و گفت: پیش از خرید نهاده‌های کشاورزی، اصالت و شماره ثبت محصولات را از طریق سامانه جامع مواد کودی کشور بررسی و نهاده‌های مورد نیاز خود را تنها از مراکز مجاز تهیه کنند.

گفتنی است نظارت مستمر بر بازار نهاده‌های کشاورزی با هدف حفظ سلامت محصولات، حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از عرضه کالا‌های تقلبی همچنان ادامه خواهد داشت.