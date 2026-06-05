امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

تا پای جان برای ایران، شعار محکم مردم غیور در تجمعات شبانه

مردم در نود و ششمین شب از تجمعات شبانه، بار دیگر یک نه محکم به دشمن و یک آری بلند به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گفتند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۵- ۱۸:۱۷
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بازتاب نمایش قدرت ایران در برابر نقض آتش بس آمریکا در رسانه‌های دنیا
بازتاب نمایش قدرت ایران در برابر نقض آتش بس آمریکا در رسانه‌های دنیا
۱۴۰۵-۰۳-۱۳
حملات موشکی و پهپادی ایران در پاسخ به تعرض آمریکایی‌ها به کشتی ایرانی
حملات موشکی و پهپادی ایران در پاسخ به تعرض آمریکایی‌ها به کشتی ایرانی
۱۴۰۵-۰۳-۱۳
ادامه جلسات و بازدیدهای میدانی معاون اول رئیس جمهور از دستگاه های دولتی
ادامه جلسات و بازدیدهای میدانی معاون اول رئیس جمهور از دستگاه های دولتی
۱۴۰۵-۰۳-۱۳
فرصت درست پاسخ ایران به نقض مکرر آتش بس توسط آمریکایی‌ها
فرصت درست پاسخ ایران به نقض مکرر آتش بس توسط آمریکایی‌ها
۱۴۰۵-۰۳-۱۳
خبرهای مرتبط

خروش شیرازی ها به شب نود و ششم رسید

حماسه حضور خویی‌ها در شام غدیر

تداوم حضور مردمی در میادین شهری

برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، حضور حماسی مردم
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 