چهارمین ماه امواج خروشان مردم استان مرکزی در تجمعات شبانه، به شب نو و ششم رسیده و فقط چهار حضور تا برابری با شمار موج حملات موشکی جنگ رمضان فاصله دارد.

حملات مردم و نیروهای مسلح به ارتش‌ رژیم‌های تروریستی؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ موج حملات موشکی ایران به دشمنان تروریستی کشورمان در جنگ چهارم به عدد صد رسید.

این در حالی است که مردم استان مرکزی همگام با سراسر کشور، حضور خود در تجمعات خیابانی را به نود و شش شب رسانده‌اند و تا برابری با شما امواج حملات، فقط چهار حضور درخشان دیگر نیاز است تا مردم و نیروهای مسلح در شمار حملات به دشمن، برابر شوند.