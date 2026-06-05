همزمان با عید سعید غدیر خم، کردستانی ها با برپایی جشن‌های مردمی و برنامه‌های متنوع مذهبی، جلوه‌ای از عشق و ارادت خود به ساحت امیرالمؤمنین (ع) را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، غدیر، عید ولایت و روز تداوم مسیر هدایت؛ روزی که امسال در شهر‌های مختلف کردستان با حضوری پرشور و کم‌نظیر مردم، رنگ و بویی متفاوت به خود گرفت.

از کامیاران تا مریوان، از بیجار تا دلبران، مردم ولایت‌مدار استان با برپایی ده‌ها موکب، غرفه فرهنگی و برنامه‌های متنوع مذهبی، ارادت خود را به ساحت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) به نمایش گذاشتند.

غدیر امسال در کردستان، روایت همدلی، وحدت و تجدید میثاق مردمی با فرهنگ ولایت بود؛ حضوری که از کامیاران، مریوان، بیجار، دلبران و سقز پیام وفاداری به راه امیرالمؤمنین (ع) را بار دیگر طنین‌انداز کرد.