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همزمان با عید سعید غدیر خم، کردستانی ها با برپایی جشنهای مردمی و برنامههای متنوع مذهبی، جلوهای از عشق و ارادت خود به ساحت امیرالمؤمنین (ع) را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، غدیر، عید ولایت و روز تداوم مسیر هدایت؛ روزی که امسال در شهرهای مختلف کردستان با حضوری پرشور و کمنظیر مردم، رنگ و بویی متفاوت به خود گرفت.
از کامیاران تا مریوان، از بیجار تا دلبران، مردم ولایتمدار استان با برپایی دهها موکب، غرفه فرهنگی و برنامههای متنوع مذهبی، ارادت خود را به ساحت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) به نمایش گذاشتند.
غدیر امسال در کردستان، روایت همدلی، وحدت و تجدید میثاق مردمی با فرهنگ ولایت بود؛ حضوری که از کامیاران، مریوان، بیجار، دلبران و سقز پیام وفاداری به راه امیرالمؤمنین (ع) را بار دیگر طنینانداز کرد.