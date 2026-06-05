سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی: کشتکار، ملیپوش وزن ۶۳ کیلوگرم شد
حسن رنگرز گفت: طبق چرخه انتخابی تیم ملی، محمدمهدی کشتکار برای دومین سال متوالی ملیپوش وزن ۶۳ کیلوگرم ایران در مسابقات جهانی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در ارزیابی عملکرد ملیپوشان ایران در رقابتهای رنکینگ مغولستان، اظهار داشت: در وزن ۶۰ کیلوگرم علی احمدیوفا فوقالعاده ظاهر شد و نشان داد در دو سال گذشته روند رو به رشدی را طی کرده است. او در دیدار نهایی، قهرمان آسیا و کشتیگیر نامآشنای کره شمالی را با کشتیای کمنقص و اجرای تاکتیکی بسیار خوب شکست داد و نشان داد گام به گام در حال اضافه کردن خود به جمع مدعیان درجه یک این وزن در جهان و نزدیک شدن به مدال جهانی است.
وی درباره رقابتهای وزن ۶۳ کیلوگرم، گفت: عرفان جرکنی، کشتیگیر شایسته کشورمان، با اختلافی بسیار اندک مقابل ژولامان شارشنبکوف، قهرمان جهان، شکست خورد. حتی پس از این مسابقه، سه داور این دیدار از سوی مسئولان داوری مورد توبیخ قرار گرفتند و به اعتقاد رئیس کمیته داوران، شارشنبکوف باید با یک امتیاز و یک اخطار جریمه میشد.
رنگرز افزود: طبق چرخه انتخابی تیم ملی، محمدمهدی کشتکار با پیروزی مقابل عرفان جرکنی، برای دومین سال متوالی ملیپوش وزن ۶۳ کیلوگرم ایران در مسابقات جهانی شد. کشتکار مقابل ژولامان شارشنبکوف، قهرمان دو دوره جهان و دارنده مدال برنز المپیک پاریس، اوج تواناییهای خود را به نمایش گذاشت و موفق شد این کشتیگیر شاخص را شکست دهد.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: کشتکار در جریان مسابقات از ناحیه کشاله پا دچار آسیبدیدگی شد. هرچند در دیدار مقابل نماینده کره جنوبی نیز به برتری قاطع دست یافت، اما با هماهنگی فدراسیون کشتی تصمیم گرفتیم با توجه به اینکه این رقابتها یک تورنمنت محسوب میشود، برای جلوگیری از تشدید مصدومیت، در دیدار فینال به میدان نرود.
وی افزود: خوشبختانه رقابتهای بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم و از ۶ کشتیگیری که به این مسابقات اعزام شدند، ۵ نفر روی سکو رفتند. دانیال سهرابی و محمدجواد رضایی در وزن ۷۲ کیلوگرم به ترتیب صاحب مدالهای طلا و نقره شدند، محمدمهدی کشتکار در وزن ۶۳ کیلوگرم به مدال نقره رسید و پیام احمدی و علی احمدیوفا نیز در اوزان ۵۵ و ۶۰ کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند.
رنگرز گفت: امیدوارم کشتیگیران ما در مسابقات پیش رو نیز همین روند موفق را ادامه دهند. با قطعی شدن انتخاب محمدمهدی کشتکار، تکلیف ۹ وزن تیم ملی برای حضور در رقابتهای جهانی آستانه مشخص شده است و نفر نهایی وزن ۱۳۰ کیلوگرم نیز در حاشیه رقابتهای جام تختی معرفی خواهد شد.