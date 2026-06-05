به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،اردوی جهادی دندانپزشکی ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) به مناسبت عید سعید غدیر خم، در بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان بوانات برگزار شد.

این اردوی جهادی با هدف ارائه خدمات درمانی و ارتقای سلامت دهان و دندان مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، برپا شد.

در این اردوی جهادی، خدمات تخصصی دندانپزشکی شامل جرم‌گیری، ترمیم، فیشورسیلانت، فلورایدتراپی و کشیدن دندان به مددجویان ارائه شد.

بیش از ۱۰۰ نفر از مددجویان شهرستان بوانات از خدمات رایگان این اردوی جهادی بهره‌مند شدند.